Зарина Ситдикова Из частично разрушенного дома в Кизеле вывели четырёх детей и выносят стариков Власти города уточняют информацию о количестве жильцов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Андрея Родыгина

Из частично разрушенного из-за вспышки газа жилого дома по ул. Ленина, 34 в Кизеле эвакуировано четыре ребёнка и выносятся неходячие пожилые люди. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Андрей Родыгин.

По словам мэра, в результате ЧП пострадали четвёртый этаж здания и чердак.

«В настоящее время эвакуируются жители. Из второго подъезда вывели четверых детей. Скорая, пожарные — все службы на месте. Оказывается необходимая помощь. Спасатели работают… В части квартир… выломали двери, достаём престарелых людей — тех, которые неходячие. Информация собирается по количеству зарегистрированных и прописанных», — сказал Андрей Родыгин.

Глава Кизела добавил, что пункты временного размещения эвакуированных жителей организованы в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и спорткомплексе «Иванов лог» (ул. Прудовая, 64). Людям оказывают необходимую помощь в размещении и питании. Телефон для оперативной связи: 8 (34-255) 44-623.

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