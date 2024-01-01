Пострадавшего от взрыва газа в Кизеле доставят в Пермь вертолётом санавиации Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

После взрыва газа в жилом здании в Кизеле на место происшествия вылетел санитарный вертолет. Пострадавшего мужчину перевезут в Пермь, в ожоговое отделение ГКБ им Гринберга. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве добавили, что мужчина, извлечённый из-под обломков, находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. По данным регионального МЧС, из повреждённого здания эвакуировано 26 человек включая детей и неходячих пожилых людей.

Как сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, пункты временного размещения жителей дома организованы в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и в спортивном центре «Иванов лог» по ул. Прудовой, 64.

По факту ЧП сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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