Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермских железных человечков» купила московская галерея «Пермское железное» приходит на смену «Пермскому деревянному» Поделиться Твитнуть

фото: Олег Филимонов

История арт-объекта Николая Полисского «Пермские ворота» получила неожиданное продолжение. Скульптор Олег Филимонов, создающий объекты из старого железа, сделал из скоб, скреплявших брёвна «Пермских ворот», серию «железных человечков».

Фотографии пластических объектов скульптор выложил на свою страничку «ВКонтакте», и они стали пользоваться огромной популярность. Из пермских СМИ на них первым обратил внимание телеграм-канал «Интересная Пермь», однако ещё раньше интерес проявили галеристы и частные коллекционеры.

Как сообщил «Новому компаньону» Олег Филимонов, первую партию человечков полностью купила московская галерея Натальи Грабарь, и теперь он собрал ещё какое-то количество скоб на месте разобранных «Пермских ворот», чтобы эту серию продолжить. Все человечки разные, ни один образ не повторяется.

Олег Филимонов — специалист по «железу с историей». Как правило, материал для своих объектов он находит на месте снесённых старинных домов, и, к сожалению, такого материала в Перми по-прежнему много. Особенности стилистики скульптора — умение создать ёмкий образ из минимума деталей и «многослойность» смыслов. Для Филимонова всегда важно происхождение материала, в его работах история и изобразительное искусство накладываются друг на друга, создавая объёмное впечатление.

Скобы от «Пермских ворот» — слишком новое железо для Филимонова, поэтому он счёл нужным прокомментировать новую работу в соцсетях.

Олег Филимонов, скульптор (запись «ВКонтакте»):

— Долго думал, брать или нет. Вроде бы не мой материал. Современные скобы, что в них такого? Но всё же притянули. Это значит, успели-таки напитаться определённой энергией, силой. Тема тут одна, всё на поверхности, глубоко копать не требуется. Название — «Мы из ГУЛАГа».

Олег Филимонов даже сочинил стихи, посвящённые своим новым персонажам:

Мы из «Пермских ворот», железные скрепы.

Отстояли, отдержали, отскрепляли своё.

Что теперь, переплавка или вновь житиë?

Чем не люди мы? Даже, кажется, лепы!..

Художник много выставляется, а кураторы выставок с большим удовольствием берут его работы. 30 июня в рамках инженерного фестиваля «МолотФест» (6 +) в Музее-диораме откроется его персональная выставка «Пермская деревянная скульптура» — это название художник придумал сам. Будет выставлено шесть предметов, причём все они вписаны в экспозицию музея: четыре «дополнят» основной экспонат — диораму, посвящённую событиям 1905 года в Мотовилихе, ещё один экспонат является посвящением знаменитому мотовилихинскому символу — паровому Царт-молоту, а шестой — монограмма Карла Модераха, для которой выделено отдельное помещение.

Выставка будет работать до конца лета.

Скульптура Николая Полисского «Пермские ворота» была установлена на въезде в Пермь — у вокзала «Пермь-II» — в 2011 году, а 19 июля 2024 года снесена из-за реконструкции площади Гайдара в связи со строительством автомобильной развязки перед новым мостом через Каму. Её снос сопровождается большим общественным обсуждением.

Ранее пермские СМИ сообщали о том, что горожане подбирают обломки арт-объекта в качестве сувениров и продают щепки от «Пермских ворот» через интернет.

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