Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Машина времени Художник Олег Филимонов создаёт скульптуры из архитектурного металла Поделиться Твитнуть

Выставка «Металлогия» (0+) в Центре городской культуры не случайно получила заголовок, похожий на название научной дисциплины: это выставка-исследование, и каждый её экспонат — тоже.

Олег Филимонов — довольно известное имя в пермской художественной жизни. «Новый компаньон» писал о нём и в связи с выставкой «Калло — гравёр эпохи мушкетёров» (6+) в Пермской художественной галерее, для которой Филимонов предоставил многозначительный арт-объект «Триумф»; и в репортаже о не­обычном музее в селе Насадка, где у Филимонова прошла большая выставка совместно с Викторией Ушаковой; и в рассказе о выставке «Пермь. Про заводы» (0+) в галерее «Марис-Арт»… Филимонов работает много, охотно выставляется, при этом у него нет ни одной проходной вещи.

Каждая его скульптура-инсталляция — это максимум смыслов при минимуме выразительных средств. Сама история помогает художнику наполнить содержанием его работы. Филимонов создаёт скульптуры из старого металла — это не ноу-хау, однако его подход к творчеству принципиально отличается от привычного. Конечно, работы Рустама Исмагилова, созданные в той же технологии, художественны и остроумны, но Филимонов решительно отказывается от декоративности, его скульптуры — это дань уважения прошлому, людям прошлого и тем вещам, которые эти люди создавали, прежде всего зданиям. Элементы скульптур Филимонова — это архитектурное железо: решётки, крепления, задвижки, арматура… Все они происходят из разрушенных строительных объектов Перми. Здесь нет железа «из ниоткуда»: художник всегда помнит о происхождении каждой детали.

Выставка «Металлогия» — предельное выражение творческих принципов Филимонова. Все экспонаты сопровождаются подробным описанием деталей с указанием роли каждой из них, а также историческими справками о соору­жениях, из которых происходят эти детали. В этом перечне очень много грустного: сплошные напоминания об утраченном — старинные железнодорожные мастерские, водонапорные башни, жилые дома… Пивоваренный завод, типография Каменских, первая городская электростанция, знаменитая башня на улице Локомотивной — всего этого мы лишились буквально за последний год, и все эти здания Олег Филимонов успел обследовать, чтобы извлечь металлические элементы.

В мастерской художника они превращаются в полуабстрактные инсталляции-миниатюры, в которых как будто упаковано само время: «Застывшее время», «Погибшее время», «Большой цикл», «Вырвавшееся время», «Бесконечное время», «Пермский молот»… Последняя инсталляция из перечисленных — это массивная скоба, угрожающе застывшая над маленьким хронометром: художник говорит об уязвимости прошлого, о хрупкости исторической реальности.

Нередко на металлических конструкциях обнаруживаются надписи и клейма, которые тоже становятся частью художественного целого. Вот плывёт по выставочному залу корабль, а вдоль его борта тянется надпись: «Демидова НТЗ III мца 1901 года» — и сразу понятно, откуда он плывёт.

Обычно работы Филимонова лаконичны и состоят буквально из пары деталей. Так, бюст Бенджамина Гуггенхайма, одного из пассажиров, погибших на «Титанике», состоит из фрагмента стенки водяного бака из водонапорной башни, в котором художник увидел очертания портрета бизнесмена, и полосы внутристенной связи из здания Казанской заставы, которая стала подставкой. Однако есть и очень сложные, многосоставные инсталляции. В «Металлогии» их две — это металлический «двойник» знаменитого пермского музейного мамонта и, разумеется, «Машина времени». Было бы странно, если бы Филимонов, столь много работающий со временем, не попытался соорудить такой механизм. Машина несётся сквозь века на полозьях, а внутри неё скрыт маленький, но причудливый пульт управления — латунная шестерёнка, похожая на цветок или снежинку. На самом деле это ковродержатель — механизм крепления ковровой дорожки из дома Судоплатова, располагавшегося на улице Советской, но во времени переносит очень эффективно.

«Металлогия» — источник двойной зрительской радости: эстетической и познавательной. Бывают выставки красивые, а эта ещё и увлекательная, поскольку невозможно здесь не «зависнуть», погружаясь в истории утраченных строений, разглядывая детали инсталляций и пытаясь определить их прежнее предназначение. Особенно увлекательно пройти экскурсию с самим Олегом Филимоновым: он проводит их по вечерам трижды в неделю.

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