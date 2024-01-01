Арт-объект «Пермские ворота» всё-таки снесут Дата сноса пока не определена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площади Гайдара в Дзержинском районе Перми начались подготовительные работы к строительству транспортной развязки с устройством кольцевого пересечения. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в краевом минтрансе. Подрядчик АО «Уралмострострой» готовит строительный городок, приступил к разбивке и закреплению осей трассы.

Уже ведутся работы по выемке плодородного грунта из клумб на площади Гайдара — его используют на других объектах озеленения города, готовится переустройство коммунальных и инженерных сетей.

Непосредственно к возведению новой развязки «Уралмостострой» приступит в июле 2024 года, и первый этап строительства не повлияет на существующую схему движения транспорта, так как работы будут проводиться за пределами проезжей части. Только когда строители приступят к работам на дорожной части, транспорт перенаправят по новому пути. В зону строительства развязки попадает арт-объект «Пермские ворота». «В связи с тем, что конструкция имеет высокий уровень износа, объект переносу не подлежит и будет демонтирован», — сообщили в минтрансе.

«Пермские ворота», напоминающие букву П (вариация на тему триумфальной арки, арт-объект, сложенный из еловых брёвен), были установлены на площадке напротив ж/д вокзала Пермь II в 2011 году. Их создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными.

Напомним, в апреле в минкульте заявляли, что ищут способы сохранения арт-объекта. «Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, мы продолжаем поиск возможных решений», — уверяли тогда в министерстве.

Строительство транспортной развязки на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения станет первым этапом возведения третьего моста через Каму.

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