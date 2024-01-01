Екатерина Артёмова
Краевые власти планируют сохранить арт-объект «Пермские ворота»
Сейчас в минкульте региона ищут возможное решение
«Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, мы продолжаем поиск возможных решений, как дальше работать с этим объектом», — прокомментировали изданию в краевом минкульте.
Напомним, строительство третьего моста через Каму будет разделено на шесть этапов. Первым из них станет переустройство транспортной развязки на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения. На эскизах будущей площади отсутствуют стела «К 250-летию Перми», установленная в кольце перед железнодорожным вокзалом, а также арт-объект «Пермские ворота».
Стелу планируют перенести, но куда именно, городские власти пока не уточняют. В сентябре прошлого года сообщалось, что «Пермские ворота» тоже могут переместить. Однако затем появилась информация, что арт-объект признан аварийным и переносу не подлежит.
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