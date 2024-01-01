Екатерина Артёмова Краевые власти планируют сохранить арт-объект «Пермские ворота» Сейчас в минкульте региона ищут возможное решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края ищут способы сохранения арт-объекта «Пермские ворота». Об этом порталу 59.RU сообщили в министерстве культуры региона. На месте, где сейчас расположен объект, планируется построить транспортную развязку, которая станет частью строительства третьего моста через Каму.

«Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, мы продолжаем поиск возможных решений, как дальше работать с этим объектом», — прокомментировали изданию в краевом минкульте.

Напомним, строительство третьего моста через Каму будет разделено на шесть этапов. Первым из них станет переустройство транспортной развязки на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения. На эскизах будущей площади отсутствуют стела «К 250-летию Перми», установленная в кольце перед железнодорожным вокзалом, а также арт-объект «Пермские ворота».

Стелу планируют перенести, но куда именно, городские власти пока не уточняют. В сентябре прошлого года сообщалось, что «Пермские ворота» тоже могут переместить. Однако затем появилась информация, что арт-объект признан аварийным и переносу не подлежит.

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