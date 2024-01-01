Стелу «К 250-летию Перми» из-за строительства моста перенесут Власти не подтвердили планы сдать памятник в металлолом Поделиться Твитнуть

Стела в честь 250-летия Перми на площади Гайдара. Скриншот Яндекс. Карты

Стела «К 250-летию Перми», установленная у Сада камней, на кольце перед железнодорожным вокзалом, будет демонтирована. В связи со строительством третьего моста через Каму и подъездов к нему в ближайшие годы перестроят площадь Гайдара, и памятник в новую дорожную концепцию не вписывается. На эскизах будущей транспортной развязки стелы нет.

Как выяснил портал 59.ru, в таблице к проекту «Строительство мостового перехода через р. Кама» ООО «Гео Проект» из Санкт-Петербурга написано, что стелу планируют разобрать и сдать в утиль. В частности, называются компании «Виамет» и пункт приёма металлолома Вторчермета. Указан и вес материала: 10,4 т железобетона и 15 т металла.

В пермской мэрии информацию о сдаче памятника в металлолом опровергли. Там сообщили, что департамент культуры администрации Перми планирует его сохранить, объект закрепят за МАУК «Городской центр охраны памятников» и переместят на новое место. Площадка не называется.

Стелу на развороте у Перми II установили в начале 1970-х годов в связи с празднованием 250-летия города. Над её созданием работал известный скульптор Константин Собакин.

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