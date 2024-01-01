Выбран подрядчик на первый этап строительства третьего моста через Каму в Перми Работы за 862 млн рублей выполнит АО «Уралмостострой» Поделиться Твитнуть

Так будет выглядеть площадь Гайдара к лету 2025 года

Архив ИД «Компаньон»

В Перми подвели итоги конкурса на выполнение первого этапа работ по строительству третьего моста через Каму в Перми. Победителем признано АО «Уралмостострой». Цена контракта — 861,9 млн руб.

«Ранее компания зарекомендовала себя как ответственный подрядчик. В частности, она уже выполняла работы по строительству автомобильной дороги в обход Чусового, работы в рамках третьего этапа ул. Строителей», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ближайшее время краевые власти подпишут с подрядчиком контракт.

Согласно конкурсной документации, опубликованной в конце марта, подрядчику предстоит построить транспортную развязку на пл. Гайдара с устройством кольцевого пересечения, со светофорным регулированием. Это позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Углеуральской. Работы начнутся в июне 2024 года, а завершатся летом 2025 года.

Напомним, строительство объекта разбито на шесть этапов. Первый этап будет реализовываться полностью за счёт средств регионального бюджета, остальные — с привлечением «иных источников финансирования». «В настоящее время ведётся работа по их определению», — пояснили в кабмине.

После переустройства пл. Гайдара предполагается начать строительство непосредственно мостового перехода через Каму. Также в проекте заложено строительство на правом берегу дороги от ул. Борцов Революции до ул. Жукова и реконструкция ул. Спешилова в месте примыкания к новому направлению, на левом берегу — возведение эстакады на пл. Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова, реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова.

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