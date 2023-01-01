Проект третьего моста через Каму в Перми готов к прохождению госэкспертизы Кроме моста, планируется строительство путепровода тоннельного типа и кольцевых эстакад Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

На совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина представители минтранса и проектно-изыскательского института «Гео-Проект» доложили о статусе подготовки документации по проекту возведения третьего пермского моста через Каму. Разработчики сообщили о полной готовности проекта к направлению на госэкспертизу, после прохождения которой будут объявлены торги на право возведения мостового сооружения.

Как стало известно «Новому компаньону», на совещании обсуждались основные этапы реализации проекта.

Помимо самого моста, выход с которого планируется на ул. Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова, проект также предполагает строительство путепровода тоннельного типа, кольцевых эстакад на съезде с моста, примыкания к ул. Окулова и узла на площади Гайдара.

Для того чтобы реализовать проект можно было поэтапно, он разбит на шесть частей.

В первую очередь будет начато переустройство площади Гайдара с устройством разрезного кольцевого пересечения со светофорным регулированием: это позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе улицы Вишерской, которые уже строятся в Перми.

Далее предполагается непосредственно строительство мостового перехода через Каму с устройством подходов, которые свяжут объект с ул. Окулова на левом берегу реки Камы и ул. Борцов Революции на правом берегу, строительство нового направления от ул. Борцов Революции до ул. Жукова, реконструкция ул. Спешилова в месте примыкания к этому направлению и строительство развязки на пересечении ул. Докучаева, дороги Дружбы (Пермь—Гайва), ул. Спешилова и ул. Якутской.

Помимо этого, на левом берегу реки проектом предусмотрена реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения госэкспертизы.

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