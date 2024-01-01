Первый этап строительства нового моста через Каму оценили в 862 млн рублей Новую развязку на Гайдара должны закончить к лету 2025 года Поделиться Твитнуть

Так будет выглядеть площадь Гайдара к лету 2025 года

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на выполнение работ по строительству транспортной развязки на пл. Гайдара в Перми. Это первый этап возведения так называемого третьего моста через Каму с подходами. Заявки принимаются до 16 апреля, дата подведения итогов — 19-го числа. Начальная (максимальная) цена контракта — 861 млн 980 тыс. руб.

Подрядчик должен выйти на объект 1 июня 2024 года. До 25 октября ему предстоит провести земляные работы, переустроить коммуникации, подготовить дождевую канализацию и буферные резервуары. Затем до весны работы остановятся.

С 10 апреля по 25 июня 2025 года исполнитель должен выполнить пересечения и примыкания, обустроить транспортную развязку на пл. Гайдара, построить тротуары, наружное освещение, организовать светофорное регулирование, провести благоустройство.

Напомним, в январе в минтрансе региона заявили, что общая стоимость строительства нового моста через Каму в Перми выросла на 20 млрд и теперь составляет 65 млрд руб. Пока завершение объекта планируется на 2027 год, но срок могут пересмотреть, поскольку не ясны источники финансирования.

По задумке чиновников, третий мост через Каму соединит ул. Окулова (на левом берегу реки) и ул. Борцов Революции (на правом берегу). Кроме того, проектом предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа, транспортной двухуровневой развязки при пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы, а также модернизация площади Гайдара. Всё строительство разбито на шесть этапов.

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