Максим Артамонов Третий мост через Каму в Перми обойдётся на 20 млрд рублей дороже Стоимость проекта выросла до 65 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Новый мост через Каму в Перми значительно вырос в цене — на 20 млрд руб., и на сегодняшний день общая стоимость проекта оценивается уже в 65 млрд руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

«В настоящее время правительство Пермского края привлекает источники финансирования, включая внебюджетные. После их установления будет определён срок начала строительно-монтажных работ», — рассказали в ведомстве, отметив, что реализацию отдельных этапов проекта «планируется вести параллельно».

В минтрансе Прикамья также пояснили, что начало строительства, которое власти анонсировали в этом году, будет зависеть от того, найдутся ли источники финансирования. Таким образом, планируемая дата сдачи объекта, которую называли чиновники — 2027 год — также может сдвинуться.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря прошлого года Главэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по будущему объекту.

По задумке чиновников, третий мост через Каму соединит ул. Окулова (на левом берегу реки) и ул. Борцов Революции (на правом берегу). Кроме того, проектом предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа, транспортной двухуровневой развязки при пересечении улиц Докучаева и Якутской с Дорогой дружбы, а также модернизация площади Гайдара.

В 2022 году были утверждены архитектурно-планировочные решения объекта. Тогда строительство мостового перехода оценивалось в 45 млрд руб. В апреле прошлого года проект отдали на экспертизу, а октябре стало известно, что мост могут построить с помощью механизма концессии. Сдать его в эксплуатацию чиновники обещали в 2027 году.

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