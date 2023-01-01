Максим Артамонов Третий мост через Каму в Перми могут построить с помощью концессии Проезд по мосту может стать платным Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Власти Пермского края планируют построить третий мост через Каму в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2024-2026 годы.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, проезд по новому мосту могут сделать платным. Таким образом будут возмещены затраты концессионера.

В то же время, по словам источников издания, введение платного проезда может увеличить стоимость проекта за счёт внедрения дополнительных технических средств по контролю.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что проект строительства третьего моста через Каму в Перми проходит экспертизу. Завершить проектно-изыскательские работы, а затем приступить к строительным работам планировалось в третьем квартале 2023 года. Мост должен быть готов к сдаче в 2027 году, заявил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Подготовкой документации занималась компания «Гео-Проект». Реализацию проекта разбили на шесть этапов.

Стоимость возведения мостового перехода оценивается более чем в 45 млрд руб. Он будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегу Камы соответственно.

В 2022 году власти утвердили архитектурно-планировочные решения моста.

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