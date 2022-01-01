Елена Синица Заключение госэкспертизы на проект третьего моста через Каму получат в августе 2023 года Стоимость строительства оценивается в сумму свыше 45 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Власти Пермского края рассчитывают получить заключение госэкспертизы на проект третьего моста через Каму в августе следующего года. Об этом на пленарном заседании краевого парламента сообщил глава регионального минтранса Сергей Вешняков.

«Его архитектурно-планировочные решения утверждены. В августе следующего года мы должны получить положительное заключение экспертизы и начать планировать его реализацию», - сказал Вешняков.





Напомним, на краевом градсовете представили визуальные решения третьего моста через Каму. Тогда был выбран вариант «Чекан». Стоимость строительства третьего моста через Каму с учётом всех развязок составит более 45 млрд руб.

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