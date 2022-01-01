Мария Сыропятова Отчеканили мост Краевой градсовет определился с архитектурным обликом третьего моста через Каму Поделиться Твитнуть

мост "Чекан"

permkrai.ru

На краевом градсовете представили визуальные решения третьего моста через Каму. Проектировщики показали три варианта из разработанных восьми (представленные варианты были предварительно отобраны). При этом все варианты разработаны для одного места размещения нового моста — в створе площади Гайдара с выходом на улицу Окулова (с местом уже определились окончательно). По контракту завершить проектирование и представить проектно-сметную документацию подрядчик ООО «Гео-проект» должен в августе 2023 года. Строительство могут начать в 2024 году. По предварительным оценкам, возведение нового моста обойдётся в 43 млрд руб.

Концепт

На градсовете было представлено три варианта визуализации третьего моста через Каму: «Человеколось», «Чекан» и «Пермский ящер».

По словам главного архитектора ООО «Инфратерра», представителя проектировщика ООО «Гео-проект» Андрея Горюнова, вдохновение разработчики проектов искали в мотивах пермского звериного стиля и пермского геологического периода.

«Наш концептуальный поиск можно представить как попытку объединить передовые инженерные технологии с историческими проявлениями», — прокомментировал проект Андрей Горюнов.

«Человеколось»

Двухпилонная вантовая конструкция. Ось симметрии чётко просматривается посередине главного пролёта моста в 240 м. Вантовая система — веерная и двухплоскостная — «фиксирует» пролёт по краям. Высота пилонов — 81 м от воды. Длина моста 1091 м. В основе конструкции лежит образ прорезной пластины VII—VIII веков н. э. в пермском зверином стиле.

«Чекан»

Однопилонный вантовый мост с асимметричным решением расположения вант и пролётов. П-образный пилон высотой 155—160 м имеет систему перемычек в верхней части для конструктивной жёсткости и П-образную разборку в нижней части. Пилон возвышается над близлежащей застройкой на 50—55 м (в основной части города). Длина моста составит 1085 м, длина руслового пролёта — 339 м. Форма пилона напоминает старинный кинжал (чекан), датируемый VII веком до н.э.

«Пермский ящер»

Арочная конструкция с единой светлой аркой с раздваивающимися вилкообразными частями и развитыми пятами. Треугольные порталы, тонкие подвески уходят к своду арки. Высота арки от воды — 90 м, арочный пролёт 340 м. Длина моста 1088 м. Форма моста повторяет облик причудливого гребня («паруса») на спине пермского ящера диметродона — одного из самых больших обитателей пермского периода.

Масштабное решение

По мнению главного архитектора Перми и замглавы городского департамента градостроительства и архитектуры Дмитрия Лапшина, все три варианта выглядят изящно.

«С точки зрения эстетики второй и третий варианты моста, скорее, для реки шириной не более 100 м, — отметил Лапшин. — Как будто элементы гипертрофированно увеличили. По сравнению с человеком они будут выглядеть очень массивными».

С ним согласился участник рабочей группы Института исследований культуры НИУ «Высшая школа экономики» Александр Михайлов. Он попросил уточнить, как структура высотой 150 м будет влиять на восприятие городского пространства.

По словам Андрея Горюнова, проектировщики рассматривали приближенные к будущему мосту здания с их окружением, и ничего страшного в появлении доминанты в виде инженерной конструкции нет. «В городах много инженерных сооружений, которые выше линии застройки, — отметил Андрей Горюнов. — Трубы ТЭЦ, антенны, телебашни — они создают ориентиры в городском пространстве». По мнению Горюнова, такие доминанты помогают жителям ориентироваться в городе.

Руководитель проекта нового моста в ООО «Гео-проект» Александр Самшаев, отвечая на критику второго и третьего вариантов за их масштабность, отметил, что решалась задача обеспечить не только транспортную доступность берегов, но и судовой ход. По его словам, организация единого пролёта была для проектировщиков приоритетной задачей, побочным эффектом решения которой может стать впечатление об излишней масштабности объекта. Хотя проектировщики считают, что баланс несущих конструкций во втором и третьем вариантах соблюдён.

В отличие от других представителей компании-проектировщика, заместитель технического директора ООО «Инфратерра» Рустам Марценкевич однозначно высказался в поддержку второго проекта.

«Нам не казалось, что мост-доминанта — это плохо, — отметил Рустам Марценкевич. — К этому мы и стремились. Второй вариант отвечает этому критерию. Думаю, что он не только будет способствовать ориентации на местности, но и будет доставлять жителям эстетическое удовольствие».

При этом, по мнению Рустама Марценкевича, второй вариант будет более экономичен с точки зрения эксплуатации.

Призрак буквы П

Зампред комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Павел Черепанов отметил, что к выбору вариантов визуализации на градсовете подходили тщательно. «Мы должны воспринимать новый мост не только как объект инженерной инфраструктуры, но и как точку притяжения и восприятия города, — отметил Черепанов, уточнив, что крупные мосты часто становятся популярными объектами для фотосъёмки. — Это также задача и архитектурного облика, и подсветки».

Генеральный директор АО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин поддержал второй вариант. «И так «причесали» Пермь, застроив девяти- и 10-этажными домами, — заявил Суетин. — Будем опять делать классический вариант? Динамика второго варианта интересна для Перми».

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников отметил, что лично ему больше импонирует третий вариант из-за его пластичности, устойчивости и статичности. «Первый и второй варианты уже представлены и в Европе, и в Азии», — отметил архитектор.

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский призвал участников завершить дискуссию, отметив, что детали можно будет обсудить на любом этапе. «У каждого своё мнение. Кому-то в чём-то видится буква П, необязательно выполнять её в жёлтом цвете, можно и в красном», — отметил министр.

Проектировщики также заверили, что по техническим характеристикам и обслуживанию все три варианта в целом равноценны. В каждом из вариантов предусмотрены велосипедная дорожка, тротуар для пешеходов с лифтом и лестницей с выходом на набережную Перми. При этом для каждого из эскизов моста продумывались разные варианты подсветок.

Решение

Главный архитектор Пермского края и заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Артём Габдрахманов отметил, что проектировщики продолжают работу. «Итоговый вариант будет принят после подготовки проектно-сметной документации», — сказал Артём Габдрахманов, отметив, что градсовет выбирает только направление для движения проектировщиков.

Большинство — семь человек — поддержало вариант №2 под названием «Чекан». Первый вариант («Человеколось») набрал пять голосов, третий («Пермский ящер») — два голоса. Ещё один голосующий, эксперт архитектурного бюро MLA+ Андрей Головин, не смог определиться с выбором между вторым и третьим вариантами.

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