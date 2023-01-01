Алёна Бронникова Проект строительства третьего моста через Каму в Перми проходит экспертизу Протяжённость моста составит 5 километров Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Проект строительства третьего моста в Перми через Каму 10 апреля отдан на экспертизу. Об этом на заседании правительства при губернаторе Прикамья Дмитрии Махонине сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

«Завершили разработку проектной документации по мосту через Каму. Проект загружен 10 апреля в "Главгосэкспертизу". Выход с моста планируется на ул. Окулова», — рассказал он.

Кроме того, проект предусматривает строительство путепровода тоннельного типа, транспортной двухуровневой развязки при пересечении улиц Докучаева и Якутской с Дорогой дружбы, а также модернизация площади Гайдара. Завершить проектно-изыскательские работы, а затем приступить к строительным работам планируется в третьем квартале 2023 года. Мост будет готов к сдаче в 2027 году.

Стоимость возведения мостового перехода оценили более чем в 45 млрд руб. В 2022 году власти утвердили его архитектурно-планировочные решения. Подготовкой документации занималась компания «Гео-Проект». Реализацию проекта разбили на шесть этапов.





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