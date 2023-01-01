Проектирование третьего моста через Каму в Перми завершили раньше срока В апреле документы направят на госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми досрочно завешено проектирование третьего моста через Каму. В апреле проект собираются направить на госэкспертизу. Об этом, как рассказали в пресс-службе правительства региона, глава минтранса Пермского края Сергей Вешняков сообщил на XI Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ».

«Мы в апреле должны зайти в госэкспертизу, а в течение двух-трех месяцев — получить её положительное заключение. Планы — в 2024 году зайти в строительство», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что проект третьего камского моста, который делает компания «Гео-Проект», будет готов к концу августа 2023 года. Стоимость работ — 605,5 млн руб. Напомним, «Гео-Проект» должен разработать и обосновать не только приоритетный вариант размещения моста в створе ул. Окулова, но и минимум два альтернативных, включая вариант в створе ул. Крисанова. Построить мост планируется к 2027 году. Стоимость проекта ранее оценивалась в 45 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что краевой градсовет определился с архитектурным обликом третьего моста через Каму.

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