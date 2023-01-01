Екатерина Артёмова На проект третьего моста через Каму получено положительное заключение госэкспертизы Сдать мост в эксплуатацию планируется в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Проект строительства третьего моста через Каму согласован ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». По информации в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации, 27 декабря Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по будущему объекту.

Третий мост через Каму должен соединить ул. Окулова (на левом берегу реки) и ул. Борцов Революции (на правом берегу). Кроме того, проектом предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа, транспортной двухуровневой развязки при пересечении улиц Докучаева и Якутской с Дорогой дружбы, а также модернизация площади Гайдара.

В 2022 году были утверждены архитектурно-планировочные решения объекта. Тогда строительство мостового перехода оценивалось в 45 млрд руб. В апреле этого года проект отдали на экспертизу. В октябре стало известно, что мост могут построить с помощью механизма концессии. Сдать его в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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