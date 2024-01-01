Арт-объект «Пермские ворота» предлагают снести Ранее обсуждалась идея его переноса на новое место Поделиться Твитнуть

«Пермские ворота» Николая Полисского

Константин Долгановский

Арт-объект «Пермские ворота» нужно снести, его перенос на другую площадку невозможен. Об этом заявила директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, пояснив, что арт-объект признан аварийным.

О демонтаже ворот заговорили год назад, когда стало ясно, что они попадают в зону строительства дорожной развязки перед третьим Камским мостом. При этом предполагалось, что объект могут перенести на другое место.

«Я считаю восстановление арт-объекта на другом месте бессмысленным и ненужным, потому что с переносом повторится очень грустная история, — цитирует Наилю Аллахвердиеву ИА «Текст». — Но «Пермские ворота» как образ, концепт обязательно должен остаться в городе, это один из мощнейших маркетинговых объектов территории»

Она отметила, что сейчас обсуждается вопрос, как попрощаться с арт-объектом, а также можно ли сделать из брёвен сувениры, которые каждый сможет приобрести на память.

Наиля Аллахвердиева также рассказала, что автор «Пермских ворот» Николай Полисский уже придумал идею нового объекта, который не будет повторять «Пермские ворота» и появится в новой локации. Правда, по её словам, пока это только идея, и детально о ней говорить пока рано.

«Пермские ворота» — вариации на тему триумфальной арки, арт-объект, сложенный из еловых брёвен, — был установлен на площадке напротив железнодорожного вокзала Пермь-II в 2011 году. На протяжении всего своего существования он порождал многочисленные дискуссии.

В 2020 году вокруг объекта установили забор, поскольку он стал аварийным и небезопасным. В конце 2022 года музей PERMM снял с баланса «Пермские ворота» и передал арт-объект Управлению капстроительства Пермского края.

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