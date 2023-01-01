Елена Синица
Из-за строительства развязки перед третьим мостом через Каму могут перенести «Пермские ворота»
При необходимости новое место будут выбирать с учетом мнения экспертов
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Арт-объект «Пермские ворота» могут перенести из-за строительства дорожной развязки перед третьим мостом через Каму. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на краевое министерство культуры.
Как рассказали в ведомстве, краевой минтранс сейчас занимается разработкой проектно-сметной документации на строительство третьего моста через Каму. Этим проектом будет определено окончательное расположение моста и развязок.
«В том числе будет определено, попадает или не попадает арт-объект в зону строительства дорожных развязок. В случае его попадания в зону застройки специалистами Министерства культуры будут подготовлены предложения по переносу объекта на новые локации с учетом мнения экспертов», — говорят в минкульте.
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