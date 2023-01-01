Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермские ворота» будут снесены Останется их цифровая копия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», в 2024 году арт-объект «Пермские ворота» Николая Полисского, установленный на площади Гайдара напротив вокзала Пермь II, будет демонтирован. Это связано со строительством транспортной развязки для нового моста через Каму. Ранее обсуждалась возможность переноса арт-объекта.

«Пермские ворота» – вариации на тему триумфальной арки, арт-объект, сложенный из еловых брёвен, — был установлен в 2011 году. На протяжении всего своего существования он порождал многочисленные дискуссии.

По нашей информации, компания 3D-моделирования VRtistry по заказу Музея современного искусства PERMM создала цифровую копию арт-объекта и уже разместила её в интернете.

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