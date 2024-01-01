На Авито продают щепки от арт-объекта «Пермские ворота» Покупателям предлагают приобрести их за 1000 рублей Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» разместили объявление о продаже щепок от буквы П, которую демонтировали на этой неделе. По словам продавца, этот б/у товар может стать прекрасным сувениром в память о снесённом арт-объекте. Его можно купить с доставкой за 1 тыс. руб.

«Это прекрасный сувенир в память о букве П (пермские ворота). С 2011 года арт-объект вызывал любопытство пермяков и не только», — написано в объявлении.

Напомним, вечером 19 июня подрядчик по команде властей начал сносить арт-объект «Пермские ворота». Объясняя демонтаж, чиновники сослались на то, что он попал в зону строительства транспортной развязки, которая будет выходить на новой мост через Каму. К тому же сами «Пермские ворота» находились в аварийном состоянии. Брёвна снесли почти за два часа, а не следующий день разобрали каркас.

Некоторые пермяки уносили на память щепки от сломанной конструкции и даже брёвна.

«Пермские ворота» — это работа художника Николая Полисского. Арт-объект установили во времена «пермской культурной революции» — 8 июня 2011 года. Он стал частью паблик-арт программы музея PERMM, одним из символов территории и наиболее узнаваемым образом.

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