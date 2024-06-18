Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые пройдёт фестиваль инженерного творчества «МолотФест» на Вышке I станет прообразом работы музейного историко-технического кластера Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей впервые проводит новый фестиваль «МолотФест» (6+), поддержанный министерством культуры Пермского края. Он состоится 30 июня на Вышке I, около Музея-диорамы. Фестиваль посвящён развитию российской инженерной мысли.

«Новый компаньон» уже писал о планах создания музейного историко-технического кластера в Мотовилихе: туда войдут дом-музей Николая Славянова, Музей пермской артиллерии, Музей-диорама и выставка «Оружие Победы». Новое направление работы музейного сообщества в Перми должно стать источником особых событий, и «МолотФест» — первая ласточка.

Фестиваль получил название благодаря месту проведения — его события состоятся в тени огромного парового молота, точнее, скульптуры, которую задумал и спроектировал инженер Мотовилихинских заводов Николай Гомзиков в 1920 году. Этот памятник — выдающееся произведение скульптуры раннего конструктивизма, на протяжении многих лет его изображение было на гербе Перми. Он символически изображает 50-тонный ковочный Царь-молот, который в момент запуска в 1873 году был самым большим в Российской империи. Когда Царь-молот, построенный на Пермских пушечных заводах под руководством горных инженеров Николая и Владимира Воронцовых, работал, стоял гул по всей Перми.

Задуманный как памятник борцам революции 1905 года, сегодня памятник на Вышке I стал символом величия инженерной мысли, каким и являлся знаменитый мотовилихинский молот.

Пермский краеведческий музей

«МолотФест» — это три смысловых блока: «Инженерия мысли», «Инженерия духа» и «Инженерия тела».

«Инженерия мысли» включает несколько новых экспозиций в Музее-диораме: стендовую выставку «От молотка до молота», показывающую историю развития молота от первых кулачковых XIII века и парового молота Воронцовых до современных паровоздушных молотов, прессов, поршневых и газотурбинных двигателей. Выставку дополнят находки Камской археологической экспедиции, кузнечные ряды и авторская выставка скульптора Олега Филимонова «Пермская железная скульптура», где все произведения выполнены из кованых металлических элементов старинных пермских особняков.

Проследить эволюцию железнодорожного транспорта можно будет на примере коллекций Музея технической миниатюры. У посетителей будет возможность при помощи современного пресса напечатать сувенирную монету.

В этом же блоке – открытый лекторий, в котором выступят историки, инженеры, специалисты по креативному мышлению.

«Инженерия духа» позволит прикоснуться к истории развития воздухоплавания от воздушного змея до ракетостроения. Детский технопарк «Кванториум» представит коллекцию моделей самолётов, а модели ракет можно будет изготовить самостоятельно на мастер-классах. В программе конкурс на дальность полётов бумажных самолётиков, показательные выступления авиамодельного кружка Дворца детского (юношеского) творчества, фильмы о пермских предприятиях авиапромышленного комплекса.

«Инженерия тела» — это возможность поиграть в настольные и подвижные игры с техническим уклоном, а также побывать на концерте пермских рок-групп. Ожидаются выступления «Паприки», «Моря Лаптевых», «Нивелира», «Снежных волков», ViNo, «Текстуры», «Фактора-С», «Города Zero» и «Джамахирии».

События фестиваля продлятся с 13:00 до 21:00. Будет работать фудкорт, а музей советского быта из Рабочего посёлка оформит фотозоны с советскими интерьерами и костюмами.

Вход на открытую площадку бесплатный, в Музей-диораму — по обычным музейным билетам.

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