Остатки снесённого арт-объекта «Пермские ворота» горожане разбирают на память Демонтаж деревянной буквы П завершится 20 июня Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Перми вечером 19 июня подрядчик по команде властей начал сносить арт-объект «Пермские ворота». Объясняя демонтаж, чиновники сослались на то, что он попал в зону строительства транспортной развязки, которая будет выходить на новой мост через Каму. К тому же сами «Пермские ворота» находились в аварийном состоянии.

Подрядчик за два часа снёс брёвна, которые обрамляли каркас. Сегодня, 20 июня, демонтаж завершится. Для окончательного сноса потребуется вышка и альпинист, передаёт perm.aif.ru.

С вечера 19 июня пермяки в качестве сувениров стали разбирать щепки и даже брёвна, оставшиеся от снесённого арт-объекта, делать селфи и выкладывать фото в сеть.

В память о «Пермских воротах» Музей современного искусства PERMM опубликовал пост на своей странице ВКонтакте. Представители музея напомнили, что работа художника Николая Полисского официально открылась во времена «пермской культурной революции» — 8 июня 2011 года и стала частью паблик-арт программы музея PERMM. За 13 лет объект стал символом территории и одним из наиболее узнаваемых образов Перми.

«Команда музея благодарит художника за невероятную идею», — отметили в музее.

Ранее автор объекта Николай Полисский высказался против переноса в другое место «Пермских ворот». По его словам, это не монументальная скульптура, и она изначально была задумана как временный объект из недолговечных материалов и не претендует на вечное существование.

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