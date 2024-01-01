Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Автор «Пермских ворот» не настаивает на их переносе Установка арт-объектов в городе продолжится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По просьбе «Нового компаньона» министр культуры Пермского края Алла Платонова прокомментировала снос арт-объекта «Пермские ворота», который начинается в связи с реконструкцией площади Гайдара и строительством автомобильной развязки перед новым мостом через Каму.

Министр подтвердила, что, как уже сообщалось, арт-объект находится в изношенном состоянии, в связи с чем его перенос на другую площадку невозможен. Возможно лишь отстроить его заново.

По нашей информации, некоторое время назад вопрос обсуждался с автором объекта Николаем Полисским, и тот высказался против такого шага, поскольку «Пермские ворота» — не монументальная скульптура, она изначально задумана как временный объект из недолговечных материалов и не претендует на вечное существование.

Алла Платонова сообщила также, что в Перми продолжится установка арт-объектов в городской среде, однако всерьёз подобная программа может обсуждаться только после масштабных работ по благоустройству отдельных городских территорий и строительству новых транспортных развязок.

«Чтобы предложить художнику создать какой-то объект, надо найти место для такого объекта», — считает глава краевого минкульта.

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