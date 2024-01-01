Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вместо «Пермских ворот» автор предложил идею нового арт-объекта из топляка Николай Полисский и Наиля Аллахвердиева прокомментировали ситуацию со снесённой буквой "П" Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В четверг, 20 июня, в Перми должен завершиться демонтаж арт-объекта «Пермские ворота», который общественность и СМИ обсуждают гораздо активнее, чем, например, открытие Дягилевского фестиваля.

По просьбе «Нового компаньона» ситуацию прокомментировала директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, по инициативе которой арт-объект был установлен в 2011 году.

По её словам, у музея не было рычагов влияния на процесс, поскольку, во-первых, «Пермские ворота» уже не находились на балансе музея, а во-вторых, в настоящее время нет никакого финансирования программ в сфере паблик-арта, откуда можно было бы взять средства на организацию какой-то церемонии прощания с одним из символов Перми.

Наиля Аллахвердиева сообщила, что автор объекта Николай Полисский приезжал в Пермь на открытие нового здания PERMM, и уже тогда обсуждались разные возможности продолжения истории «Пермских ворот» в новом качестве: например, художник предлагал возвести аналогичный объект из дрифтвуда — дерева, выловленного из воды.

Сам Полисский откликнулся на ситуацию в своём телеграм-канале «Искусство Стояния» («Арх-Стояние» — ландшафтный архитектурный фестиваль Николая Полисского в д. Никола-Ленивец, там, где происходило историческое «Стояние на Угре» — ред.).

«Конечно, жалко, — написал Полисский. — С другой стороны, если жителям не всё равно, если им жаль терять эту работу, то значит, она была им дорога и не просто так стояла все эти годы. Это доказывает, что такое искусство людям нужно. <...> Сейчас (во время приезда на открытие нового здания музея — ред.) Наиля Аллахвердиева, директор пермского музея, и инициативная группа вокруг него попросили меня подумать о новом объекте на месте «Пермских ворот», чтобы дать новую энергию участку и городу. Мои первые мысли — про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того, это отличный, прочный материал».

По словам Николая Полисского, новый арт-объект мог бы символизировать связь прошлых и будущих поколений.

Напомним, вечером 19 июня подрядчик начал сносить арт-объект «Пермские ворота». Он попал в зону строительства транспортной развязки, которая будет выходить на новый мост через Каму. Пермяки в качестве сувениров стали разбирать щепки и даже брёвна, оставшиеся от снесённого арт-объекта, делать селфи и выкладывать фото в сеть.

Работа художника Николая Полисского официально открылась во времена «пермской культурной революции» — 8 июня 2011 года и стала частью паблик-арт программы музея PERMM. За 13 лет объект стал символом территории и одним из наиболее узнаваемых образов Перми.

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