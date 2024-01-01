Строитель Чусовского моста в Перми оспорит в кассации взыскание 6,2 млрд рублей Дата рассмотрения дела пока не назначена Поделиться Твитнуть

Финансовый управляющий сургутского ООО «Трест Запсибгидрострой» Аркадий Зырянов подал кассационную жалобу на решение суда, согласно которому АО «Стройтрансгаз» (СТГ) взыскало с компании 6,2 млрд руб.

«Трест Запсибгидрострой» — бывший строитель нового моста через Чусовую. Общество пытается оспорить предъявленные требования за незавершённое строительство моста. Жалоба поступила в суд 11 июня, однако конкретная дата рассмотрения ещё не назначена, сообщает «Коммерсанъ-Прикамье».

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). В рамках соглашения рядом со старым мостом подрядчик должен был построить новый, а затем старый отреставрировать и снова запустить по нему движение. Возместить свои расходы ПКК планировала за счёт введения платного проезда.

Новый мост открыли в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. Вскоре работы были заморожены. Причиной этого стал внутренний спор между СТГ и сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», работавшим у АО на субподряде. СТГ прекратил сотрудничество с Трестом и заключил договор со своей дочерней подрядной организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ) и выиграл иск против треста на сумму 6,2 млрд руб.

Осенью 2023 года краевые власти поднимали вопрос о расторжении концессии и планировали завершить проект самостоятельно. В этом случае проезд по мосту мог оказаться бесплатным. В конце года губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что соглашение решено пока не расторгать, так как в правительстве региона рассчитывают, что СТГ завершит работы в полном объёме.

В мае этого года краевые власти выразили надежду, что подрядчик выйдет на объект в июне, и концессионный проект будет реализован.

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