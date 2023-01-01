Максим Артамонов На Чусовском мосту начаты работы по реконструкции старого перехода Их проводит новый подрядчик Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный подрядчик реконструкции моста через Чусовую — компания «Стройтрансгаз» (СТГ) приступила работам по ремонту старого мостового перехода. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минтранса. На объекте дорожного строительства уже снят старый асфальт.



Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», 9 июня СТГ подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление». И сейчас исполнитель подвозит технику к объекту реконструкции. По данным издания, на первом этапе реконструкции будет работать свыше 140 чел., затем их количество будет увеличено.

В краевом минтрансе пояснили, что сейчас ведётся работа по заготовке стройматериалов, заключению необходимых договоров, разработке и согласованию разрешительной документации.



«Наращивание темпов строительно-монтажных работ непосредственно на самом Объекте ожидается по завершении подготовительного этапа. В настоящее время на участке проведения работ сфрезеровано асфальтобетонное покрытие на старом мосту, а также в линейной части на дороге идёт установка опор освещения и покраска ж/д путепровода», — пояснили в ведомстве.

Реконструкция должна быть закончена до 28 марта 2024 года.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023-го подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к ремонту старого перехода и к концу марта 2024-го её завершить. Однако работы так и не начались из-за внутренних споров между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». Недавно СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции моста ООО «Дорожно-мостовое управление».





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