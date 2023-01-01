«Стройтрансгаз» подал в суд на сургутского субподрядчика работ на Чусовском мосту в Перми Компания-ответчик отказывается приступать к ремонту старого мостового перехода Поделиться Твитнуть

Генеральный подрядчик работ на Чусовском мосту в Перми АО «Стройтрансгаз» (СТГ) 12 мая обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к субподрядчику — сургутскому ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС). В картотеке суда сказано, что СТГ требует с ответчика 2,2 млн руб. Иск к производству пока не принят.

Издание «Коммерсантъ-Прикамье» напоминает, что ранее, 2 мая, в тот же арбитраж поступил иск "Треста ЗСГС" к СТГ и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером проекта. Сумма требований — 2,8 млрд руб. Это заявление к производству также ещё не принято.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023-го подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к ремонту старого перехода и концу марта 2024 года её завершить. Однако работы так и не начались.

Как сообщали источники издания, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». Недавно СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции Чусовского моста свою дочернюю подрядную организацию — ООО «Дорожно-мостовое управление».

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