Максим Артамонов В Пермском крае открыто движение по новому мосту через Чусовую Старый мост временно перекрыт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 22 декабря, в 12:00 состоялось торжественное открытие движения по новому мосту через Чусовую. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Протяженность нового моста — 1,5 км. По нему открыто двухполосное движение всех видов транспорта. Расчетная скорость составляет 100 км/час. Этот объект — «близнец» существующего здесь старого моста, который сейчас временно перекрыт. Новый объект включает в себя 14 опор. Они располагаются параллельно на расстоянии 18 м друг от друга.

Пуск движения начался с проезда колонны ретроавтомобилей и грузовиков с российскими флагами. Старт движения в режиме видеосвязи дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что новый мост — это историческое событие в масштабах региона и всей страны. Благодаря ему в два раза увеличилась пропускная способность важного участка магистрали, соединяющей центр и север Прикамья.

Константин Долгановский

Помимо нового моста также построены три транспортные развязки. По двум из них движение уже открыто – на пересечении с ул. Цимлянской и с ул. Корсуньской. Сегодня запускается ещё одна развязка вблизи железнодорожной станции Пальники. Кроме того, продолжается реконструкция развязок и подходов к новому мосту. Их планируется сдать к июлю 2023 года.

Кроме того, на реконструкцию закроется старый мост. По планам она продлится до марта 2024 года.

Мост с четырёхполосным движением строится с 2018 года в рамках государственно-частного партнёрства с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Протяжённость моста вместе с подходами к нему — 9,2 км. В строительстве моста было задействовано около 1 тыс. человек и свыше 150 единиц техники.



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