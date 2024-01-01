Летом 2024 года в Перми возобновятся работы на Чусовском мосту Подрядчик должен выйти на объект в июне Поделиться Твитнуть

В Перми в ближайшее время планируется возобновить работы на Чусовском мосту в рамках концессионного соглашения. Как рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский, ожидается, что подрядчик выйдет на объект уже в июне.

«Что касается Чусовского моста:надеемся, что в конце июня на объекте появится подрядчик, и концессионный проект будет реализован», — сообщил он.

Напомним, концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). В рамках соглашения рядом со старым мостом подрядчик должен был построить новый, а затем старый отреставрировать и снова запустить по нему движение. Возместить свои расходы ПКК планировала за счёт введения платного проезда.

Новый мост открыли в декабре 2022 года, а начало реконструкции старого сильно отстало от графика. Вскоре работы были заморожены. Причиной этого стал внутренний спор между СТГ и сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», работавшим у АО на субподряде. СТГ прекратил сотрудничество с Трестом и заключил договор со своей дочерней подрядной организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ) и выиграл иск против треста на сумму 6,2 млрд руб.

Осенью 2023 года краевые власти поднимали вопрос о расторжении концессии и планировали завершить проект самостоятельно. В этом случае проезд по мосту мог оказаться бесплатным. В конце года губернатор Дмитрий Махонин, сообщил, что соглашение решено пока не расторгать, так как в правительстве региона рассчитывают, что СТГ завершит работы в полном объёме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.