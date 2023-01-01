Реконструкция Чусовского моста в Перми фактически заморожена Об этом сообщил губернатор Прикамья Поделиться Твитнуть

У подрядчика по строительству Чусовского моста в Перми идёт смена управленческой команды и реконструкция объекта сейчас фактически заморожена. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор Дмитрий Махонин, добавив, что «нас это абсолютно не устраивает».

Глава региона подтвердил вероятность того, что краевые власти выйдут из договора концессии и закончат реконструкцию моста самостоятельно. При этом подрядчик получит от региона компенсацию в размере 1 млрд руб., зато платный проезд по мосту (это должно было обеспечить возврат частных инвестиций) вводиться не будет.

Не исключены и другие варианты. Например, краевые власти могут увеличить участие в концессионной компании. Но в любом случае мост будет достроен, сказал Дмитрий Махонин.

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