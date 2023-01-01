Концессионное соглашение по строительству Чусовского моста в Перми могут расторгнуть досрочно Причина — отставание от графика работ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края готовятся предъявить штрафные санкции концессионеру проекта по строительству Чусовского моста — ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), а также расторгнуть с ним концессионный договор. Причина — хроническое отставание от графика работ.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», обсуждается «мирный вариант» расторжения соглашения. В том числе не исключена возможность «выкупа» регионом концессии примерно за 1 млрд руб., после чего край завершит стройку самостоятельно. В таком случае по новому мосту может быть установлен бесплатный проезд.

В пресс-службе краевого минтранса подтвердили, что генподрядчик строительства Чусовского моста и подходов к нему действительно имеет отставание от графика, но санкции, предусмотренные контрактом, ещё не предъявлены. Их выставят после сверки.

Напомним, концессионное соглашение по Чусовскому мосту Пермский край и ООО «ПКК» (аффилировано с компанией «Стройтрансгаз») подписали в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста. В конце 2022 года по новому мосту открыли движение. Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Расходы на его строительство составили 10,9 млрд руб.

В январе 2023 года должна была начаться реконструкция старого моста, однако из-за судебной тяжбы «Стройтрансгаза» (СТГ) с подрядчиком этих работ — сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», начало работ сдвинулось на полгода. В итоге СТГ вывел на объект свою дочернюю организацию.

Итоговая стоимость всего проекта оценивается в 18,7 млрд руб.

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