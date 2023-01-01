Екатерина Артёмова Власти Прикамья передумали расторгать концессию по Чусовскому мосту В правительстве региона рассчитывают, что «Стройтрансгаз» завершит работы на объекте Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края пока не будут расторгать с АО «Стройтрансгаз» концессионное соглашение о строительстве и реконструкции моста через Чусовую. Об этом на встрече с главными редакторами пермских СМИ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья рассказал, что этот вопрос неоднократно обсуждался с экспертами, а также с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Пермь в октябре.

«Все нам говорят, что самое простое — достроить мост с действующим подрядчиком. Будем надеяться, что «Стройтрансгаз» всё-таки найдёт в себе мотивацию этот объект завершить до конца», — сказал губернатор.

По его словам, власти региона и ранее активно коммуницировали с генподрядчиком объекта, а с октября эта работа ведётся в ежедневном режиме, однако переговоры идут тяжело. Дмитрий Махонин отметил также, что за это время стоимость завершения объекта увеличилась, но часть удорожание стройки может компенсировать федеральный центр — предварительные обсуждения такой возможности уже проведены.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — «Стройтрансгаз». Соглашение подразумевало, что рядом со старым мостом построят новый переход, а старый мост затем отреставрируют и также пустят по нему движение. Новый мост был открыт в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт. Однако начало реконструкцию сдвинулось на полгода из-за внутренних споров СТГ с подрядчиком работ — сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой». В итоге летом «Стройтрансгаз» вывел на объект свою дочернюю организацию.

В сентябре Дмитрий Махонин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что работы вновь фактически заморожены, в связи с чем краевые власти рассматривают возможность расторжения концессионного соглашения.





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