С компании, построившей в Перми мост через Чусовую, взыскали 6,2 млрд рублей
Решение принял Арбитражный суд Москвы
По решению Арбитражного суда Москвы, АО «Стройтрансгаз» (СТГ) выиграл иск против ООО «Трест Запсибгидрострой» (Сургут) — бывшего строителя нового моста через Чусовую в Перми. Исковая сумма составляла 6,2 млрд руб. Решение было принято 24 января, мотивировочная часть пока не опубликована. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В то же время, суд полностью отклонил иск «Треста Запсибгидрострой» к СТГ размером в 2,8 млрд руб.
Напомним, в 2022 году «Трест Запсибгидрострой», работавший в субподряде для СТГ, осуществил основной объём работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста. Однако работы не стартовали из-за внутреннего спора между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с Трестом и заключил договор со своей дочерней подрядной организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).
Ранее сообщалось, что «Трест Запсибгидрострой» подал иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое является концессионером работ на Чусовском мосту, и генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-истец требовала компенсацию в размере 2,8 млрд руб. от ПКК и СТГ. Встречный иск на сумму 6,2 млрд руб. был подан в декабре 2023 года.
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