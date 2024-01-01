С компании, построившей в Перми мост через Чусовую, взыскали 6,2 млрд рублей Решение принял Арбитражный суд Москвы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Арбитражного суда Москвы, АО «Стройтрансгаз» (СТГ) выиграл иск против ООО «Трест Запсибгидрострой» (Сургут) — бывшего строителя нового моста через Чусовую в Перми. Исковая сумма составляла 6,2 млрд руб. Решение было принято 24 января, мотивировочная часть пока не опубликована. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В то же время, суд полностью отклонил иск «Треста Запсибгидрострой» к СТГ размером в 2,8 млрд руб.

Напомним, в 2022 году «Трест Запсибгидрострой», работавший в субподряде для СТГ, осуществил основной объём работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста. Однако работы не стартовали из-за внутреннего спора между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с Трестом и заключил договор со своей дочерней подрядной организацией — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).

Ранее сообщалось, что «Трест Запсибгидрострой» подал иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое является концессионером работ на Чусовском мосту, и генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-истец требовала компенсацию в размере 2,8 млрд руб. от ПКК и СТГ. Встречный иск на сумму 6,2 млрд руб. был подан в декабре 2023 года.

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