Зарина Ситдикова Переводы, перелёты и фонтаны Рассказываем про изменения, вступающие в силу в мае, и о том, какие важные события произойдут в этом месяце Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отмена комиссии за онлайн-переводы между своими счетами, изменение правил целевого обучения, рост ставки акцизов на алкогольную продукцию, индексация пенсий отдельных категорий граждан, старт сезона работы фонтанов в Перми, запуск субсидированных авиарейсов из Прикамья — нововведения, которые начнут действовать в мае 2024 года. Подробнее об этом — в обзоре «Нового компаньона».

Бесплатный перевод

С 1 мая российским банкам запрещено брать комиссию с клиентов за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в кредитных организациях. Закон распространяется только на виртуальные операции. Лимит ежемесячных переводов составляет 30 млн руб. При этом комиссия отсутствует только при переводе через Систему быстрых платежей.

Целевое обучение

Изменились правила приёма абитуриентов на целевое обучение. Поступать теперь можно с помощью портала «Работа России», где компании будут публиковать объявления о наборе. Заинтересованным абитуриентам необходимо подать заявку с помощью «Госуслуг». Возможностью стать участником целевого набора можно воспользоваться один раз. В договоре на обучение должны быть прописаны обязательства работодателя: оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы и пр. Максимальный срок договора — пять лет.

Пересдача экзамена

С этого года у выпускников появился шанс пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это необходимо до начала приёмной кампании в вузы. Новые правила вступают в силу 3 мая. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая, последний резервный день для тестирования по всем предметам намечен на 21 июня. Дополнительные дни для пересдачи назначены на 4 и 5 июля.

Доступное лечение

Вступило в силу постановление, которое позволит ускорить процесс получения дорогостоящих препаратов и медицинских изделий детьми с редкими заболеваниями. Теперь с момента подачи заявки в фонд «Круг добра» и до предоставления нужного препарата должно пройти не более шести рабочих дней, а не 24, как это было ранее.

Генетический банк

С 15 мая близкие родственники пропавших без вести будут обязаны сдавать кровь на ДНК. К ним относятся родители, дети, полнородные браться и сёстры. Их геномную информацию будут хранить до установления местонахождения пропавшего без вести, но не более 70 лет. При обнаружении потерянного человека биометрические персональные данные родственников должны быть уничтожены.

Индексация пенсий

Долгожители начнут получать повышенную пенсию за счёт увеличения фиксированной выплаты для людей старше 80 лет. Индексация предусмотрена также для граждан, получивших инвалидность I группы. При этом надбавка в размере 8134,88 руб. положена только по одному из оснований. На рост пособий могут рассчитывать также шахтёры и пилоты гражданской авиации. Размер выплат будут вычислять в индивидуальном порядке в зависимости от стажа работы и средней зарплаты.

Рост цен на вино

С 1 мая увеличились акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, — до 119 руб. за 1 л ; вино — до 108 руб.; ликёрное вино — до 141 руб. В среднем акцизы выросли в три раза. Это повлечёт за собой соизмеримый рост цен на импортную продукцию и алкоголь в целом.

Контроль продаж

С 1 мая начала автоматически блокироваться продажа молочной продукции и воды с истекшим сроком годности. Такие же ограничения применяются к товарам, о которых отсутствует необходимая информация в системе «Честный знак».

Дополнительный импорт

С 8 мая расширится перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Нововведения коснутся брендов парфюмерных средств, обуви, одежды, пластмасс и других. При этом увеличится список товаров из недружественных стран, при импорте которых придётся платить повышенные пошлины. Это солодовое пиво, польские чистящие средства, верхняя одежда из Прибалтики и пр.

Подача декларации

Граждане, которые в 2023 году продали жильё, сдавали его в аренду без статуса самозанятого, получили дорогие подарки не от родственников, выиграли в лотерею, казино или рекламной акции, должны до 2 мая включительно успеть сдать декларацию 3-НДФЛ. В ней же можно заявить о налоговом вычете. После расчёта размера налога его нужно заплатить до 15 июля.

Упрощение ведения бизнеса

С 31 мая вступает в силу постановление Правительства РФ о создании единого реестра уведомлений о предпринимательской деятельности. В него будет автоматически попадать информация из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому бизнесменам больше не придётся подавать в надзорные органы сведения об изменении местонахождения организации, места деятельности или о реорганизации, об изменении места жительства ИП — они будут подгружаться в реестр автоматически.

Ограничение коллекторов

С 3 мая вступает в силу закон, запрещающий включать в список лиц, которые могут уступать право по возврату задолженности за услуги ЖКХ, наймодателей жилья по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если эти лица решат продать долг по ЖКХ коллекторам, то сделку признают ничтожной.

Оплата издержек

С 15 мая список процессуальных издержек пополнится расходами, связанными с проверкой сообщения о преступлении. Эти расходы будут взыскивать с осуждённых. Дополнительно им придётся оплачивать затраты на процессуальные действия, которые были проведены ещё до момента возбуждения уголовного дела.

Сезон фонтанов

В Перми с 1 мая включили 16 городских фонтанов. Они будут работать в будни с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 01:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00. Отдельно составлен график светомузыкальных шоу для объектов, расположенных на эспланаде.

Субсидированные рейсы

С 1 мая из Перми начали летать прямые рейсы до Барнаула. Перелёты осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолётах Bombardier два раза в неделю по средам и воскресеньям. С 2 мая возобновляются субсидируемые прямые рейсы по маршруту Пермь—Мурманск. Регулярные перелёты будут осуществляться авиакомпанией «Икар» до 24 октября по четвергам и воскресеньям. Кроме того, с 2 мая авиаперевозчик Nordwind запускает рейсы из Перми в Калининград и обратно на самолётах Boeing-737. Перелёты планируются дважды в неделю по понедельникам и четвергам до 30 сентября.

Транспорт

С 1 мая начали работу автобусы компенсационного маршрута №72. Он запущен на период реконструкции путепровода по ул. Карпинского над Транссибирской магистралью, которая стартует с 25 мая. На время строительных работ полностью прекратится движение трамваев в Индустриальном районе и изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Изменения в движении

С 4 мая на площади Гайдара в Перми временно закроют один из тоннелей в створе ул. Локомотивной. Перекрыто будет направление из центра в сторону ДКЖ. В этом месте планируется провести работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей в рамках третьего этапа реконструкции ул. Строителей. На время перекрытия этого тоннеля в техническом режиме будет запущено движение по новому тоннелю в створе ул. Углеуральской.

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