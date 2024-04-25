Екатерина Артёмова В начале мая в Перми ограничат движение через тоннель на ул. Локомотивной На это время откроют новый тоннель в створе ул. Углеуральской Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Дзержинском районе Перми с 4 мая временно закроют один из тоннелей в створе ул. Локомотивной. Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, перекрыто будет направление из центра в сторону ДКЖ. В этом месте планируется провести работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей в рамках третьего этапа реконструкции ул. Строителей.

На время перекрытия этого тоннеля в техническом режиме будет запущено движение по новому тоннелю в створе ул. Углеуральской. Сейчас строители укладывают асфальт на подъездах к нему. Транспортный поток будет перенаправлен по ул. Углеуральской от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Боровой по временной схеме организации движения. Изменения будут действовать до осени 2024 года.

Напомним, реконструкция ул. Строителей началась в 2019 году и проходит в четыре этапа. Проектом предусмотрено строительство 4-полосной магистрали протяжённостью 7 км от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Общая стоимость работ оценивается в 14,9 млрд руб. В конце августа прошлого года было открыто движение транспорта по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Полностью завершить реконструкцию планируется в 2030 году.

Третий этап ул. Строителей возводится с привлечением федерального софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: министерство транспорта Пермского края

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