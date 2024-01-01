В мэрии Перми рассказали о графике работы фонтанов Два из них будут светомузыкальными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми с 1 мая откроют 16 городских фонтанов, которые будут работать с 12:00 до 00:00 по будням, а в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах планируется проводить профилактические работы. Поэтому они будут работать с 18:00. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Фонтаны, расположенные перед зданием Законодательного собрания Пермского края и на площади перед Театром-Театром, будут светомузыкальными. театральный фонтан будет давать светомузыкальные шоу ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием краевого парламента — с 22:45 до 23:00.

В пресс-службе мэрии также отметили, что с 5 октября 2023 года по 15 апреля 2024 года все городские фонтаны были законсервированы для сохранности оборудования. В этом году мероприятия по проверке их работоспособности после зимы и пуско-наладочные работы начались раньше обычного.

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