Зарина Ситдикова
В мае из Перми стартуют субсидируемые авиарейсы в Мурманск
Прямые перелёты будет осуществлять компания «Икар»
Со 2 мая возобновляются субсидируемые прямые рейсы по маршруту Пермь—Мурманск. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Как указано на сайте авиакомпании «Икар», регулярные перелёты будут осуществляться до 24 октября по четвергам и воскресеньям.
Рейсы будут выполняться на самолётах Embraer 190, рассчитанных
на 110 пассажирских мест. Стоимость билета экономкласса, куда включён багаж весом
до
По четвергам предусмотрены утренние рейсы в 5:40, по воскресеньям — вечерние, в 22:20. Ориентировочное время в пути составляет 2 часа 40 минут.
Как стало известно в конце февраля, в этом году авиакомпания «Икар» будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск, а также в Минск. Из краевого бюджета на эти цели перевозчику направят 73,7 млн руб. До запуска рейсов в Мурманск возобновятся прямые перелёты в Волгоград. Первое отправление самолёта запланировано на 30 апреля.
Напомним, первые субсидируемые рейсы в Мурманск из Большого Савино стартовали в сентябре 2022 года. Тогда перевозчиком на маршруте была авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы также совершались дважды в неделю, но только по средам и субботам.
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