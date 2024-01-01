Зарина Ситдикова В мае из Перми стартуют субсидируемые авиарейсы в Мурманск Прямые перелёты будет осуществлять компания «Икар» Поделиться Твитнуть

Фото Родион Балков. Берег Баренцева моря в Териберке.

Со 2 мая возобновляются субсидируемые прямые рейсы по маршруту Пермь—Мурманск. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Как указано на сайте авиакомпании «Икар», регулярные перелёты будут осуществляться до 24 октября по четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на самолётах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажирских мест. Стоимость билета экономкласса, куда включён багаж весом до 20 кг и ручная кладь до 10 кг , составляет 6 тыс. руб.

По четвергам предусмотрены утренние рейсы в 5:40, по воскресеньям — вечерние, в 22:20. Ориентировочное время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Как стало известно в конце февраля, в этом году авиакомпания «Икар» будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск, а также в Минск. Из краевого бюджета на эти цели перевозчику направят 73,7 млн руб. До запуска рейсов в Мурманск возобновятся прямые перелёты в Волгоград. Первое отправление самолёта запланировано на 30 апреля.

Напомним, первые субсидируемые рейсы в Мурманск из Большого Савино стартовали в сентябре 2022 года. Тогда перевозчиком на маршруте была авиакомпания Nordwind Airlines. Рейсы также совершались дважды в неделю, но только по средам и субботам.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, зачем нужно лететь в Мурманск, и что можно там увидеть.

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