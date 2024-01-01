Перелёты из Перми в Минск продолжатся в марте Спрос на билеты вырос Поделиться Твитнуть

ТАСС

Авиакомпания «Икар» продлила полётную программу по маршруту Пермь—Минск—Пермь на март 2024 года. В соответствии с расписанием аэропорта Большое Савино, полёты будут осуществляться по вторникам и пятницам и займут 2 часа 55 минут.

Ранее было объявлено, что с марта полёты из Перми в Минск будут приостановлены из-за низкой загрузки. Ожидалось возобновление рейсов в апреле. В краевом министерстве транспорта изданию «Коммерсантъ-Прикамье» пояснили, что отказ от месячного прерывания полётов связан с увеличением спроса на авиабилеты.

Напомним, рейсы в Минск субсидируются краевым бюджетом. Авиаперевозчик на направление был утверждён в конце 2023 года. Им стала авиакомпания «Икар». На организацию рейсов в столицу Беларуси «Икар» получит в 2024 году из краевого бюджета 67,4 млн руб.

За этой же авиакомпанией закрепили субсидируемые рейсы в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. За них перевозчик получит из казны 73,7 млн руб.

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