В Прикамье утверждены перевозчики на субсидируемые в 2024 году авиарейсы Приказ подписан минтрансом Поделиться Твитнуть

ТАСС

Министерство транспорта Пермского края утвердило авиаперевозчиков на субсидируемые рейсы в 2024 году. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Так, рейсы из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Полёты в Новосибирск утверждены за «Сибирью». Авиакомпания «Икар» закреплена за перелётами в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск и Минск. Перелёты в Тюмень достались авиакомпании «ЮТэйр».

На организацию рейсов «ЮВТ АЭРО» получит из краевого бюджета 57,3 млн руб., «Сибирь» — 3,1 млн руб., «Икар» — 73,7 млн руб. за рейсы в города РФ и 67,4 млн руб. на перелёты в столицу Беларуси, «ЮТэйр» — 10,7 млн руб.

Ранее был утверждён перечень региональных и международных маршрутов воздушного транспорта, которые будут субсидироваться властями Прикамья в 2024 году. Всего в список тогда попали 18 направлений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.