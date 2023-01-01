Минтранс утвердил список субсидируемых авиационных маршрутов из Перми на 2024 год Среди них 17 региональных и один международный Поделиться Твитнуть

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков подписал приказ об утверждении перечня региональных и международных маршрутов воздушного транспорта, которые будут субсидироваться властями Прикамья в 2024 году.

Всего в списке 18 маршрутов: один международный и 17 региональных.

Международные рейсы Пермь—Минск будут выполняться в течение всего года с частотой два раза в неделю. Субсидируются из краевого бюджета 59 перелётов в размере 1,143 млн руб. каждый.

Субсидируемые рейсы также свяжут Пермь с Самарой, Казанью, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Калининградом, Сургутом, Новосибирском, Челябинском, Тюменью, Волгоградом, Владикавказом, Махачкалой, Мурманском, Когалымом, Ярославлем, Барнаулом и Нарьян-Маром. Не все направления будут обслуживаться круглый год, часть рейсов будут вводиться на период от трёх до десяти месяцев.

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