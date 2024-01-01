Максим Артамонов В конце апреля из Перми возобновятся прямые авиарейсы в Волгоград Их будет выполнять компания «Икар» Поделиться Твитнуть

ТАСС

С 30 апреля из Перми в Волгоград будут возобновлены прямые авиарейсы. Пермяки смогут напрямую летать Волгоград до 28 сентября на самолётах авиакомпании «Икар». Об этом сообщает «Рифей».

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам. В перелётах авиакомпания задействует самолёты Embraer.

Время воздушного судна в пути из Перми в Волгоград составит 1 час 45 минут. Обратно — 2 часа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце февраля за авиакомпанией «Икар» закрепили субсидируемые рейсы в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. За них перевозчик получит из казны 73,7 млн руб.

Этот же перевозчик осуществлял авиаперелёты из Перми в столицу Беларуси.



Российская авиакомпания «Икар» была основана в 1997 году в Магадане. Там она эксплуатировала вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-28, в основном для перевозки грузов и патрулирования лесов. В 2013 году «Икар» выкупили у владельцев и перевели в Красноярск.

Сейчас «Икар» осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки. Часть рейсов выполняется в интересах туроператора «Пегас Туристик».

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