Максим Артамонов
В конце апреля из Перми возобновятся прямые авиарейсы в Волгоград
Их будет выполнять компания «Икар»
С 30 апреля из Перми в Волгоград будут возобновлены прямые авиарейсы. Пермяки смогут напрямую летать Волгоград до 28 сентября на самолётах авиакомпании «Икар». Об этом сообщает «Рифей».
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам. В перелётах авиакомпания задействует самолёты Embraer.
Время воздушного судна в пути из Перми в Волгоград составит 1 час 45 минут. Обратно — 2 часа.
Как ранее писал «Новый компаньон», в конце февраля за авиакомпанией «Икар» закрепили субсидируемые рейсы в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. За них перевозчик получит из казны 73,7 млн руб.
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