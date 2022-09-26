Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» Путешествие на край света Зачем лететь в Мурманск Поделиться Твитнуть

Фото Родион Балков

Мурманская область — один из немногих регионов, где закат можно встретить на Ледовитом океане, а рассвет — на Белом море. Несмотря на уникальность этого места, популярностью у туристов оно стало пользоваться относительно недавно — лет 10 назад сюда активно начали приезжать китайцы, чтобы посмотреть северное сияние. Чуть позже стали также заезжать туристы из Индии и Таиланда, которые путешествовали по России. Свою роль сыграл и фильм «Левиафан», который снимали в посёлке Териберка Мурманской области. Красивые природные ландшафты и разрушающийся посёлок тогда запомнились многим. Сейчас Териберка является одним из обязательных, но не единственным местом, которые надо увидеть при посещении Мурманской области.

Охота за северным сиянием

Начнём с главного. Многие приезжают в Мурманск, конечно же, чтобы увидеть северное сияние. Наблюдать его можно с конца августа до середины апреля.

С сентября авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые рейсы из Перми в Мурманск. Рейсы совершаются дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути ориентировочно 2 часа 45 минут. Рейсы выполняются на воздушном судне Embraer-190 на 110 пассажирских мест. Перелёты субсидируются краевым правительством, поэтому цены на билеты более чем приятные.

Обязательно нужно закладывать на поездку в Мурманск три-четыре дня минимум, потому что увидеть сияние можно не каждый день. Для этого нужно, чтобы была безоблачная погода, высокая активность солнца и низкая освещённость местности. Рекомендуем обратиться к профессионалам — «охотникам за северным сиянием», которые знают нужные места и ориентируются по спутниковым снимкам.

Териберка

Если вы оказались в Мурманске, то обязательно нужно съездить в село Териберка, которое находится на берегу Баренцева моря. Само село, как мы видели ещё в «Левиафане», медленно умирает. Впрочем, это сделали «фишкой» и стали зазывать туристов смотреть на разрушенные здания с граффити, заброшенную школу и т.д. Но вместе с тем здесь уже создана туристическая инфраструктура — есть хорошие глэмпинги и рестораны.





Недалеко от села в 2021 году был создан природный парк «Териберка». Здесь вас ждут потрясающие виды на Баренцево море (из которого можно выйти в Ледовитый океан), Батарейский водопад, знаменитый пляж «Яйца дракона», любопытная пещера с камнями и другие природные достопримечательности. Если вам повезёт (обычно это происходит в конце весны — начале лета), то вы сможете увидеть китов! Наиболее вероятно встретить их во время морской прогулки, но для этого надо заказать экскурсию или найти «частника» на яхте.

Фото Родион Балков. Пещера на берегу Баренцева моря в Териберке.





От Мурманска до Териберки 133 км по автомобильной дороге. Хочется сразу предупредить: дорога пока плохая, поэтому ехать придётся около трёх часов. Однако местные власти уже работают над решением этой проблемы — дорогу потихоньку делают. Зато по пути вас ждут красивые виды.

Фото Родион Балков. Берег Баренцева моря в Териберке.

Кировск и горы Хибины

К югу от Мурманска (205 км) расположен город Кировск, который также стоит посетить. Он развивался как промышленный центр. Сейчас в нём расположено крупнейшее предприятие — Кировский филиал АО «Апатит», входящий в группу «ФосАгро». Пару лет назад компания открыла научно-популярный музей, который интересно будет посетить и взрослым, и детям. Экскурсия по музею бесплатная, но по предварительной записи. Интерактивная экспозиция «Путешествие из недр Земли в атмосферу» расположена в семиэтажной башне. Здесь всё продумано до мелочей — даже температура воздуха: на первом этаже у ядра земли тепло, а с каждым этажом становится всё холоднее. На последнем этаже можно лечь на пуфики и посмотреть на инсталляцию северного сияния. Отсюда же открываются потрясающие виды на горы Хибины.





Фото Родион Балков. Горы Хибины и озеро Большой Вудъявр.

Хибины — это горы, которым 350—380 млн лет. Несмотря на то что они не такие уж высокие (высшая точка — 1200,6 м над уровнем моря), вокруг них разворачивается интересный ландшафт. В 2018 году на территории Хибинских гор был создан национальный парк. Здесь можно увидеть множество растений, занесённых в Красную книгу, а также красивейшее озеро Большой Вудъявр.





В Кировске уникальные природные ландшафты, поэтому здесь развит горнолыжный туризм. В городе есть два популярных горнолыжных комплекса: «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр».





Кстати, по пути в Кировск можно остановиться у озера Имандра. Его протяжённость 120 км с юга на север.

Фото Родион Балков. Озеро Имандра.

Северная кухня

Фото Юлия Усольцева. Морские ежи и гребешок.

Мурманск вполне может посоревноваться с российскими мегаполисами за звание гастрономической столицы России. Залог успеха — наличие свежих морепродуктов по доступной цене. Краб, треска, палтус, морские ежи, гребешки, зубатка, камбала — всё это легко найти в местных ресторанах.





Туристов в первую очередь, как правило, интересуют крабы. В Мурманской области обитает камчатский или королевский краб с размахом клешней до 2 м. Возникает логичный вопрос: почему в Мурманске камчатский краб? Этот вид завезли сюда ещё в советское время и выпустили в Баренцево море, где он отлично прижился.





Многие интересуются, можно ли самостоятельно отправиться на рыбалку, чтобы половить краба? До недавнего времени любительский вылов крабов был запрещён, однако с 2020 года были определены рыболовные участки, где сделать это всё же можно. Для этого обязательно нужно заплатить за лицензию, которая даётся на один выход в море. При этом придётся также заплатить за специальную краболовку и аренду яхты.





Если к таким расходам вы не готовы, то поесть краба можно в местных ресторанах. Популярностью пользуется ресторанный синдикат, куда входят рестораны «Терраса», «Грей гус», «Белый кролик», «Тундра», «Царская охота» и др.





Отдельно хочется порекомендовать гастропаб Mole в Териберке. Во-первых, здесь потрясающие коктейли. Если вы не увидели настоящее северное сияние, то скрасить это поможет одноимённый коктейль. Во-вторых, местная авторская кухня не уступает лучшим столичным ресторанам. Обязательно надо попробовать сливочный суп с копчёной треской и мидиями.





Интересные факты

Мурманск — самый большой в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.

В Мурманске — полярный день и полярная ночь. Самый короткий день во время полярной ночи длится 19 минут.

В городском порту на вечной стоянке стоит первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Кольская сверхглубокая впадина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире (12 262 м).

Мурманскую область называют краем тысячи озёр: здесь располагается более 100 тыс. озёр, более 21 тыс. рек и около 20 крупных водохранилищ.

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