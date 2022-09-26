Юлия Усольцева

Юлия Усольцева

главный редактор газеты «Новый компаньон»

Путешествие на край света

Зачем лететь в Мурманск

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Фото Родион Балков

Мурманская область — один из немногих регионов, где закат можно встретить на Ледовитом океане, а рассвет — на Белом море. Несмотря на уникальность этого места, популярностью у туристов оно стало пользоваться относительно недавно — лет 10 назад сюда активно начали приезжать китайцы, чтобы посмотреть северное сияние. Чуть позже стали также заезжать туристы из Индии и Таиланда, которые путешествовали по России. Свою роль сыграл и фильм «Левиафан», который снимали в посёлке Териберка Мурманской области. Красивые природные ландшафты и разрушающийся посёлок тогда запомнились многим. Сейчас Териберка является одним из обязательных, но не единственным местом, которые надо увидеть при посещении Мурманской области.  

Охота за северным сиянием

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Начнём с главного. Многие приезжают в Мурманск, конечно же, чтобы увидеть северное сияние. Наблюдать его можно с конца августа до середины апреля. 

С сентября авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые рейсы из Перми в Мурманск. Рейсы совершаются дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути ориентировочно 2 часа 45 минут. Рейсы выполняются на воздушном судне Embraer-190 на 110 пассажирских мест. Перелёты субсидируются краевым правительством, поэтому цены на билеты более чем приятные.

Обязательно нужно закладывать на поездку в Мурманск три-четыре дня минимум, потому что увидеть сияние можно не каждый день. Для этого нужно, чтобы была безоблачная погода, высокая активность солнца и низкая освещённость местности. Рекомендуем обратиться к профессионалам — «охотникам за северным сиянием», которые знают нужные места и ориентируются по спутниковым снимкам.

Териберка

Если вы оказались в Мурманске, то обязательно нужно съездить в село Териберка, которое находится на берегу Баренцева моря. Само село, как мы видели ещё в «Левиафане», медленно умирает. Впрочем, это сделали «фишкой» и стали зазывать туристов смотреть на разрушенные здания с граффити, заброшенную школу и т.д. Но вместе с тем здесь уже создана туристическая инфраструктура — есть хорошие глэмпинги и рестораны.

Недалеко от села в 2021 году был создан природный парк «Териберка». Здесь вас ждут потрясающие виды на Баренцево море (из которого можно выйти в Ледовитый океан), Батарейский водопад, знаменитый пляж «Яйца дракона», любопытная пещера с камнями и другие природные достопримечательности. Если вам повезёт (обычно это происходит в конце весны — начале лета), то вы сможете увидеть китов! Наиболее вероятно встретить их во время морской прогулки, но для этого надо заказать экскурсию или найти «частника» на яхте.
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Фото Родион Балков. Пещера на берегу Баренцева моря в Териберке.


От Мурманска до Териберки 133 км по автомобильной дороге. Хочется сразу предупредить: дорога пока плохая, поэтому ехать придётся около трёх часов. Однако местные власти уже работают над решением этой проблемы — дорогу потихоньку делают. Зато по пути вас ждут красивые виды.
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Фото Родион Балков. Берег Баренцева моря в Териберке.

Кировск и горы Хибины

К югу от Мурманска (205 км) расположен город Кировск, который также стоит посетить. Он развивался как промышленный центр. Сейчас в нём расположено крупнейшее предприятие — Кировский филиал АО «Апатит», входящий в группу «ФосАгро». Пару лет назад компания открыла научно-популярный музей, который интересно будет посетить и взрослым, и детям. Экскурсия по музею бесплатная, но по предварительной записи. Интерактивная экспозиция «Путешествие из недр Земли в атмосферу» расположена в семиэтажной башне. Здесь всё продумано до мелочей — даже температура воздуха: на первом этаже у ядра земли тепло, а с каждым этажом становится всё холоднее. На последнем этаже можно лечь на пуфики и посмотреть на инсталляцию северного сияния. Отсюда же открываются потрясающие виды на горы Хибины.

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Фото Родион Балков. Горы Хибины и озеро Большой Вудъявр.

Хибины — это горы, которым 350—380 млн лет. Несмотря на то что они не такие уж высокие (высшая точка — 1200,6 м над уровнем моря), вокруг них разворачивается интересный ландшафт. В 2018 году на территории Хибинских гор был создан национальный парк. Здесь можно увидеть множество растений, занесённых в Красную книгу, а также красивейшее озеро Большой Вудъявр.

В Кировске уникальные природные ландшафты, поэтому здесь развит горнолыжный туризм. В городе есть два популярных горнолыжных комплекса: «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр».

Кстати, по пути в Кировск можно остановиться у озера Имандра. Его протяжённость 120 км с юга на север.
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Фото Родион Балков. Озеро Имандра.

Северная кухня

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Фото Юлия Усольцева. Морские ежи и гребешок.

Мурманск вполне может посоревноваться с российскими мегаполисами за звание гастрономической столицы России. Залог успеха — наличие свежих морепродуктов по доступной цене. Краб, треска, палтус, морские ежи, гребешки, зубатка, камбала — всё это легко найти в местных ресторанах.

Туристов в первую очередь, как правило, интересуют крабы. В Мурманской области обитает камчатский или королевский краб с размахом клешней до 2 м. Возникает логичный вопрос: почему в Мурманске камчатский краб? Этот вид завезли сюда ещё в советское время и выпустили в Баренцево море, где он отлично прижился.

Многие интересуются, можно ли самостоятельно отправиться на рыбалку, чтобы половить краба? До недавнего времени любительский вылов крабов был запрещён, однако с 2020 года были определены рыболовные участки, где сделать это всё же можно. Для этого обязательно нужно заплатить за лицензию, которая даётся на один выход в море. При этом придётся также заплатить за специальную краболовку и аренду яхты.

Если к таким расходам вы не готовы, то поесть краба можно в местных ресторанах. Популярностью пользуется ресторанный синдикат, куда входят рестораны «Терраса», «Грей гус», «Белый кролик», «Тундра», «Царская охота» и др.

Отдельно хочется порекомендовать гастропаб Mole в Териберке. Во-первых, здесь потрясающие коктейли. Если вы не увидели настоящее северное сияние, то скрасить это поможет одноимённый коктейль. Во-вторых, местная авторская кухня не уступает лучшим столичным ресторанам. Обязательно надо попробовать сливочный суп с копчёной треской и мидиями. 

Интересные факты

  • Мурманск — самый большой в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.
  • В Мурманске — полярный день и полярная ночь. Самый короткий день во время полярной ночи длится 19 минут.
  • В городском порту на вечной стоянке стоит первый в мире атомный ледокол «Ленин».
  • Кольская сверхглубокая впадина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире (12 262 м).
  • Мурманскую область называют краем тысячи озёр: здесь располагается более 100 тыс. озёр, более 21 тыс. рек и около 20 крупных водохранилищ.

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