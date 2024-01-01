С 1 мая в Перми начнут работать фонтаны Сейчас их готовят к открытию сезона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские фонтаны в Перми подключат с 1 мая. Они будут работать до конца сентября. Как правило, в это время, в зависимости от погодных условий, их отключают. Об этом сообщает «Рифей».

Сейчас специалисты готовят объекты к новому сезону: они прочищают форсунки, устанавливают и подключают насосы, заполняют систему водой, а также тестируют акустику.

В городе 13 действующих фонтанов, которые находятся в разных районах.

Напомним, традиционно летом большую часть фонтанов отключают в День ВДВ, 2 августа. Так, в прошлом году в краевом центре работали только фонтаны в 64- и 68-м квартале городской эспланады, остальные отключали, а не следующий день, 3 августа, все городские фонтаны вернулись к прежнему режиму работы.

Такие меры связаны с тем, что во время массовых гуляний военнослужащих запаса фонтаны становятся местами притяжения и зачастую их используют не по назначению: например, купаются, что запрещено.

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