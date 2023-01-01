Власти Перми рассказали, какие фонтаны в День ВДВ будут отключены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большая часть фонтанов в Перми в День ВДВ, 2 августа, будет отключена, об этом perm.aif.ru рассказали в городском департаменте дорог и благоустройства.

«2 августа в краевом центре будут работать фонтаны в 64- и 68-м квартале городской эспланады, остальные будут отключены, — пояснили в ведомстве. — 3 августа все городские фонтаны вернутся к прежнему режиму работы».

Всего в краевом центре в летний сезон действует 13 городских фонтанов.

Напомним, сегодня в Перми также запретили розничную продажу алкоголя. А из-за традиционного шествия десантников часть центральных улиц временно перекроют.

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