В День ВДВ 2 августа в Перми перекроют движение транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 2 августа, в Перми с 10:30 до 13:00 на период прохождения колонны участников праздничного шествия в честь Дня ВДВ будут временно перекрывать улицы Монастырскую и Сибирскую. Движение транспорта будет возобновляться сразу после прохождения колонны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ул. Монастырская будет закрываться на участке от ул. Монастырской, 3а до ул. Газеты «Звезда», а ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Белинского. Автомобилисты смогут выбрать для объезда перпендикулярные улицы. Общественный транспорт на время прохождения колонны будет останавливаться.

Сбор десантников начнётся 2 августа на набережной Камы напротив здания Речного вокзала с 10:30. Затем колонна двинется до памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии по улицам Монастырской и Сибирской. У памятника состоится возложение цветов и митинг.

В мэрии напомнили, что 2 августа будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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