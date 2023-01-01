В Пермском крае 2 августа будет запрещена продажа алкоголя Ограничения вводятся в связи с празднованием Дня ВДВ Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В среду, 2 августа, в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением правительства региона от 10.10.2011 №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции».

Согласно документу, реализация спиртного в магазинах не допускается в День воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа.

Нарушение запрета наказывается административным штрафом на сумму от 20 до 40 тыс. руб., штраф для юрлиц на порядок больше — от 100 до 300 тыс. руб.





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