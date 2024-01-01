В расписании аэропорта Перми появились рейсы в Барнаул Самолёты начнут летать с 1 мая Поделиться Твитнуть

С 1 мая из Перми начнут летать прямые рейсы до Барнаула. Информация появилась на сайте Большого Савино.

Перелёты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолётах Bombardier два раза в неделю по средам и воскресеньям. Пока опубликованы сведения о рейсах до 29 мая.

Рейсы в Барнаул являются субсидируемыми. За них перевозчик «ЮВТ АЭРО», наряду с рейсами из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород и Ярославль получит из краевого бюджета в 2024 году 57,3 млн руб.

Напомним, субсидируемые полёты из Перми в Новосибирск закреплены за «Сибирью», в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск и Минск — за авиакомпанией «Икар», в Тюмень — за «ЮТэйр».

На организацию рейсов «Сибири» выделят из казны региона 3,1 млн руб., «Икару» — 73,7 млн руб. за рейсы в города РФ и 67,4 млн руб. на перелёты в столицу Беларуси, компании «ЮТэйр» — 10,7 млн руб.

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