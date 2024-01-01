Мэр Соликамска Евгений Самоуков ушёл в отставку Зимой он пригрозил оставшимся без отопления горожанам полицией Поделиться Твитнуть

Евгений Самоуков / фото: solokrug.ru

Глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков сложил с себя полномочия. Об этом сам чиновник написал в своём telegram-канале, отметив, что принял решение «в силу различных обстоятельств».

Он пояснил, что «с самого начала своей работы стремился делать то, во что искренне верил», и «не пожалел ни об одном дне, проведённом в коллективе единомышленников и при поддержке федеральных и региональных властей, а также предприятий».

«Во всех начинаниях и вызовах мы ощущали поддержку губернатора Дмитрия Махонина, краевого правительства, депутатов округа, Законодательного собрания и Государственной думы, а главное — наших жителей», — рассказал чиновник, отметив, что благодарен всем за поддержку, а иногда и за обоснованную критику, которая «помогала видеть больше и справляться лучше».

Напомним, разговоры о ближайшей отставке Евгения Самоукова начались в середине апреля.

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. После этого заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова, который проработал в мэрии 13 лет, уволили, а Евгению Самоукову объявили выговор. Глава округа после этого в своём telegram-канале пригрозил критиковавшим власть горожанам полицией. Губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ отметил, что ему не понятна реакция мэра, и добавил, что надо извиниться перед людьми за доставленные неудобства.

Также коммунальные аварии минувшей зимой происходили и в других муниципалитетах края, в том числе в Кунгуре.

Евгений Самоуков был утверждён на должность главы Соликамского округа в 2021 году. Ранее он возглавлял сильвинитовую обогатительную фабрику СКРУ-1 ПАО «Уралкалий».

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