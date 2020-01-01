Главой Соликамского округа стал сотрудник «Уралкалия» За Евгения Самоукова проголосовали 15 из 25 депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 февраля, депутаты Соликамской городской думы выбрали главу округа. За начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова проголосовали 15 из 25 депутатов. Его соперником был действующий глава территории, выходец с АО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов, он получил десять голосов.

Напомним, на участие в конкурсе заявились 11 человек. На этапе документальной проверки отсеялся бывший глава Соликамска, а ныне президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков: он предоставил неполный пакет документов. Ещё двое — вице-спикер думы округа Евгений Гааг и директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе — сняли свои кандидатуры накануне конкурса. Конкурсная комиссия из числа представителей краевых и местных властей выбрала двух фаворитов, которые выступили сегодня перед депутатами думы.

Соликамский городской округ появился в 2018 году после слияния Соликамска и Соликамского района. Главой территории стал мэр города Алексей Федотов.

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