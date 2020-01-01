Главой Соликамского округа стал сотрудник «Уралкалия»
За Евгения Самоукова проголосовали 15 из 25 депутатов
Сегодня, 26 февраля, депутаты Соликамской городской думы выбрали главу округа. За начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова проголосовали 15 из 25 депутатов. Его соперником был действующий глава территории, выходец с АО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов, он получил десять голосов.
Напомним, на участие в конкурсе заявились 11 человек. На этапе документальной проверки отсеялся бывший глава Соликамска, а ныне президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков: он предоставил неполный пакет документов. Ещё двое — вице-спикер думы округа Евгений Гааг и директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе — сняли свои кандидатуры накануне конкурса. Конкурсная комиссия из числа представителей краевых и местных властей выбрала двух фаворитов, которые выступили сегодня перед депутатами думы.
Соликамский городской округ появился в 2018 году после слияния Соликамска и Соликамского района. Главой территории стал мэр города Алексей Федотов.
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